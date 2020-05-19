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Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:54

Хочу зафиксировать здесь для истории ;)
https://twitter.com/AvakovArsen/status/ ... 25/photo/1 Аваков утверждает, что в Украине 40% ДТП от превышения скорости. Учитывая, что это от общего кол-ва ДТП, включая мелкие столкновения в "притирки" в тянучках и пробках, то введение контроля скорости должно снизить смертность на дорогах Украины, минимум, на 50%, т.е. в ДВА РАЗА.
Смотрим статистику на сайте Полиции - http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2016 - 876 чел, 2017 - 716 чел, 2018 - 707 чел, 2019 - 782 чел.
Ждём статистику за 2020 год, на уровне 555 чел, учитывая, что 5 мес прошло в обычном режиме. Легко запомнить - ТРИ ПЯТЁРКИ! Через полгода посчитаем и посмотрим ;)
PS: но думается мне, что цель установки этих камер была другая - Система автофіксації: за перші вісім хвилин роботи зафіксовано понад 200 перевищень швидкості, а это живая денежка в бюджет 8)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 04:25

двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 06:11

  Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?


Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя?
По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:20

А меня "порадовало" что даже зам.министра не знает ни ПДД, ни админ кодекса и говорит о 70 км/ч разрешенной скорости и наказании за превышение на 5 км/ч.
https://www.facebook.com/10000230569334 ... 88135/?d=n
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:04

  vitaliy_berdinskikh написав:А меня "порадовало" что даже зам.министра не знает ни ПДД, ни админ кодекса и говорит о 70 км/ч разрешенной скорости и наказании за превышение на 5 км/ч.
https://www.facebook.com/10000230569334 ... 88135/?d=n

Все он правильно говорит
50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км
Он ехал на 25 км больше = штраф
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:05

  Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?

Читай здесь
Первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, который двигался по Чоколовскому бульвара в 00:01 минуту со скоростью 75 км/ч при разрешенных 50 км/ч.
https://uzr.com.ua/novosti/v-ukraine-za ... iya-kamer/

Так понятно!?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:28

  LutsMan написав:Хочу зафиксировать здесь для истории ;)
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2019 - 782 чел.

Перевищення встановленої швидкості загинуло 67 людей,
Перевищення безпечної швидкості 715 людей

Визначення безпечної швидкості залежить від того, хто оцінює. Все що більше 1 км/год можна назвати небезпечною швидкістю
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32

  limo написав:....
жить по правилам можна,когда все живут по правилам.

ну ничего, пару штрафов заплатите, будете тише ездить. В Европах и Беларусях именно так и приучили людей - уже никто давно не гоняет.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44

  Ukrainian написав:Все он правильно говорит

Неправильно он говорит.
  Ukrainian написав:50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км

Вот ты сразу сам себе противоречишь. 50 разрешено, не 70. Напомню что говорил толстый клоун
при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час

  Ukrainian написав:Он ехал на 25 км больше = штраф

И опять ты себе противоречишь. Напомню что толстый клоун говорил о
со скоростью 75 километров
, а если отнять от скорости 75 км/ч разрешенный (по версии клоуна) лимит 70 км/ч то получается превышение 5, а не 25.

Вот как так у тебя получается что с одной стороны ты вроде ПДД знаешь, а с другой тут же говоришь что человек сказавший что в Украине 70 км/ч это разрешенная в населенных пунктах скорость - прав.

И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.

Есть огромная разница между разрешенной и ненаказываемой величиной. И если для простого водителя ещё допустимо когда он смешивает эти понятия (не важно понимает он разницу или нет), то для заместителя министра МВД путатся в таких базовых вещах это как если бы шеф-повар ресторана путал петрушку и укроп.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 02 чер, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:47

  LutsMan написав:Хочу зафиксировать здесь для истории ;)
Смотрим статистику на сайте Полиции - http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
, а это живая денежка в бюджет 8)

На самом деле вы зря так. Есть куча примеров - например далеко ходить не надо - Севастополь.
Там примерно с 2016 массово ввели систему видеофиксации нарушений - и количество погибших снизилось на невероятный процент (к примеру за первые месяцы 2016 года погибло 19 человек - а за 2020 - 4), ну и по годам тоже самое. И это при улучшившихся дорогах и увеличении количества транспорта (то есть потенциальных нарушителей больше, и возможность нарушать скоростной режим не уменьшились).
Единственное но - средств фиксации установлено в разы больше.
А так да - это в том числе приток денег, впрочем почему неспособные не нарушать этого не заслуживают
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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