Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя? По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Ukrainian написав:50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км
Вот ты сразу сам себе противоречишь. 50 разрешено, не 70. Напомню что говорил толстый клоун
при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час
Ukrainian написав:Он ехал на 25 км больше = штраф
И опять ты себе противоречишь. Напомню что толстый клоун говорил о
со скоростью 75 километров
, а если отнять от скорости 75 км/ч разрешенный (по версии клоуна) лимит 70 км/ч то получается превышение 5, а не 25.
Вот как так у тебя получается что с одной стороны ты вроде ПДД знаешь, а с другой тут же говоришь что человек сказавший что в Украине 70 км/ч это разрешенная в населенных пунктах скорость - прав.
И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.
Есть огромная разница между разрешенной и ненаказываемой величиной. И если для простого водителя ещё допустимо когда он смешивает эти понятия (не важно понимает он разницу или нет), то для заместителя министра МВД путатся в таких базовых вещах это как если бы шеф-повар ресторана путал петрушку и укроп.
На самом деле вы зря так. Есть куча примеров - например далеко ходить не надо - Севастополь. Там примерно с 2016 массово ввели систему видеофиксации нарушений - и количество погибших снизилось на невероятный процент (к примеру за первые месяцы 2016 года погибло 19 человек - а за 2020 - 4), ну и по годам тоже самое. И это при улучшившихся дорогах и увеличении количества транспорта (то есть потенциальных нарушителей больше, и возможность нарушать скоростной режим не уменьшились). Единственное но - средств фиксации установлено в разы больше. А так да - это в том числе приток денег, впрочем почему неспособные не нарушать этого не заслуживают
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton