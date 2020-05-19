Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44

Ukrainian написав: Все он правильно говорит Все он правильно говорит

Ukrainian написав: 50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км там ехать плюс 20 км поправки это 70 км

при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час

Ukrainian написав: Он ехал на 25 км больше = штраф Он ехал= штраф

со скоростью 75 километров

превышение 5

Неправильно он говорит.Вот ты сразу сам себе противоречишь. 50 разрешено, не 70. Напомню что говорил толстый клоунИ опять ты себе противоречишь. Напомню что толстый клоун говорил о, а если отнять от скорости 75 км/ч разрешенный (по версии клоуна) лимит 70 км/ч то получается, а не 25.Вот как так у тебя получается что с одной стороны ты вроде ПДД знаешь, а с другой тут же говоришь что человек сказавший что в Украине 70 км/ч это разрешенная в населенных пунктах скорость - прав.И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.Есть огромная разница между разрешенной и ненаказываемой величиной. И если для простого водителя ещё допустимо когда он смешивает эти понятия (не важно понимает он разницу или нет), то для заместителя министра МВД путатся в таких базовых вещах это как если бы шеф-повар ресторана путал петрушку и укроп.