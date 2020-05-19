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Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:49
vitaliy_berdinskikh написав:
..
И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.
любители словесной казуистики собрались.
если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум
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sequence
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:54
sequence написав:
любители словесной казуистики собрались.
Не казуистики, а норм закона в которых зам.министра не в зуб ногой. Как и большая часть циркового кабмина циркового президента.
sequence написав:
если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум
Изменяет. 50 это ещё допустимая величика. Но вот совершенно не понятно к чему тут эта придирка.
12.4. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
Mind the gap.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:49
Перевантажені фури треба фіксувати в першу чергу!!!
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53
vitaliygoodlife написав:
Перевантажені фури треба фіксувати в першу чергу!!!
По выхлопу или сдутым колёсам?
С камеры тяжело вес определить.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:54
sequence написав: vitaliy_berdinskikh написав:
..
И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.
любители словесной казуистики собрались.
если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум
ні, 50 - норма. перевищення - 51. більше того, щоб зафіксувати перевищення, вам мають виставити 52 чи навіть 53, залежно від допуску приладу, яким виміряно. ну а враховуючи коап - то маємо перевищення від 72-73.
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