RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:49

  vitaliy_berdinskikh написав:..

И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.

любители словесной казуистики собрались.
если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум
sequence
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:54

  sequence написав: любители словесной казуистики собрались.

Не казуистики, а норм закона в которых зам.министра не в зуб ногой. Как и большая часть циркового кабмина циркового президента.

  sequence написав: если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум

Изменяет. 50 это ещё допустимая величика. Но вот совершенно не понятно к чему тут эта придирка.
12.4. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
  • Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 06.08.19
Подякував: 156 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:49

Перевантажені фури треба фіксувати в першу чергу!!!
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53

  vitaliygoodlife написав:Перевантажені фури треба фіксувати в першу чергу!!!


По выхлопу или сдутым колёсам? :mrgreen: С камеры тяжело вес определить.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:54

  sequence написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:..

И во всей Украине, и в пупоцентричном Киеве разрешенная скорость в населенных пунктах - 50. А не 70.

любители словесной казуистики собрались.
если мне не изменяет память, 50 - это уже превышение/нарушение (как желтый сигнал светофора).
49 максимум


ні, 50 - норма. перевищення - 51. більше того, щоб зафіксувати перевищення, вам мають виставити 52 чи навіть 53, залежно від допуску приладу, яким виміряно. ну а враховуючи коап - то маємо перевищення від 72-73.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 842
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти...
R2 » Пон 01 чер, 2020 14:38
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 14:38
alien_Mars
Hyundai показала футуристичну модель системи...
R2 » Вів 26 тра, 2020 12:09
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 12:09
maestro71
Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні... 1, 2
R2 » Вів 19 тра, 2020 14:35
11 929
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 15:04
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86436)
02.06.2020 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.