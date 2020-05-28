Про це повідомляють аналітики "Picodi.com"
Дивися повний текст Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах світу (інфографіка).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах світу (інфографіка).
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
Як завжди до уваги береться середня ЗП, а не реальна 4-5тис. При якій розмноження взагалі протипоказане.
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