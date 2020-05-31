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Витрати на дитину в перший
рік життя в різних країнах...

Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01

Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють аналітики "Picodi.com"

Дивися повний текст Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах світу (інфографіка).
R2
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Як завжди до уваги береться середня ЗП, а не реальна 4-5тис. При якій розмноження взагалі протипоказане.
dzhejna
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:31

Re: Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...

dzhejna написав:Як завжди до уваги береться середня ЗП, а не реальна 4-5тис. При якій розмноження взагалі протипоказане.
Так реальна вища за офіційну середню, які 4-5 тис
Faceless
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