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Дивися повний текст Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах світу (інфографіка).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах світу (інфографіка).
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
Як завжди до уваги береться середня ЗП, а не реальна 4-5тис. При якій розмноження взагалі протипоказане.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:31
Re: Витрати на дитину в перший рік життя в різних країнах...
Так реальна вища за офіційну середню, які 4-5 тис
Додано: Сер 03 чер, 2020 07:22
Середня зп в Україні зараз десь 11 тис, якщо розумієте принцип утворення середнього значення; Хтось заробляє 4 тис, мінімалку а хтось 15 тому і виходить така середня. Просто треба не з моря погоди чекати а підривати свою дупку і шукати те що собі ж потрібно. Немає підходящого, тоді сам створи якийсь магазинчик, замість нити.
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