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У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
«Вінницька транспортна компанія» випустила на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine.
Дивися повний текст У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine (фото)
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:12
А вот это радует, дай бог и дальше в том же духе
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o_boiko
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