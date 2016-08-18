«Вінницька транспортна компанія» випустила на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine.
Дивися повний текст У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine (фото).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:12
У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...
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Дивися повний текст У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine (фото).
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:34
Опять двадцать пят, с низким полом при входе разобрались. А почему для того чтобы сесть человек должен запрыгнуть на ступеньку? Это же новый тролейбус?
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:20
Re: У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...
Приятная новость.Перспективная.Лишь бы не поши по пути ЛАЗа в никуда.Если бы еще узнать настоящую стоимость такого троллейбуса,чтобы можно было сравнить и сделать выводы.
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