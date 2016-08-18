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У Вінниці випустили на лінію
два тролейбуси власного...

У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:12

У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...

Пропонуємо до обговорення:
«Вінницька транспортна компанія» випустила на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine.

Дивися повний текст У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:12

А вот это радует, дай бог и дальше в том же духе
o_boiko
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:34

Опять двадцать пят, с низким полом при входе разобрались. А почему для того чтобы сесть человек должен запрыгнуть на ступеньку? Это же новый тролейбус?
myvolodymyr
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:20

myvolodymyr Это чтоб сидящему ноги не оттоптали стоящие, наверное.
gnakiev
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:20

Re: У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...

Приятная новость.Перспективная.Лишь бы не поши по пути ЛАЗа в никуда.Если бы еще узнать настоящую стоимость такого троллейбуса,чтобы можно было сравнить и сделать выводы.
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heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:39

Re: У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного...

В Чернигове такие троллейбусы для города производят уже лет 5 как.
Zebra
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