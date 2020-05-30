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З 1 червня запрацювала система
автоматичної фіксації...

З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15

З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляли МВС.

Дивися повний текст З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР: деталі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:16

А когда будут камеры на перекрестках? Чтобы ловить тех кто поваричивает с запрещеного ряда.
Соломянская/Липковского, нарушают каждый день.
Саксаганского/пр.Победы, также каждый день.
А что делать с ездунами по полосе ОТ?
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:45

egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Rainbow
 
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