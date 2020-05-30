Про це повідомляли МВС.
Дивися повний текст З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР: деталі.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15
З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР: деталі.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:16
А когда будут камеры на перекрестках? Чтобы ловить тех кто поваричивает с запрещеного ряда.
Соломянская/Липковского, нарушают каждый день.
Саксаганского/пр.Победы, также каждый день.
А что делать с ездунами по полосе ОТ?
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:45
egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
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