З 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації...

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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15
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R2
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:16
А когда будут камеры на перекрестках? Чтобы ловить тех кто поваричивает с запрещеного ряда.
Соломянская/Липковского, нарушают каждый день.
Саксаганского/пр.Победы, также каждый день.
А что делать с ездунами по полосе ОТ?
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egor6508
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:45
egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
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Rainbow
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:08
Rainbow написав:egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Все будет, но чуть позже.
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_hunter
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:34
_hunter написав: Rainbow написав:egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Все будет, но чуть позже.
Вильнолюде будут оскарживать в своих судах. А как только оштрафуют особо-важного вильнолюде - систему прикроют, а создетелю надают по шапке.
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BIGor
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:16
BIGor написав: _hunter написав: Rainbow написав:egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Все будет, но чуть позже.
Вильнолюде будут оскарживать в своих судах. А как только оштрафуют особо-важного вильнолюде - систему прикроют, а создетелю надают по шапке.
Та ладно: в Мордоре "особо-важных" -- поболее будет, но сисмему что-то не прикрыли до сих пор.
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_hunter
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:29
_hunter написав: Rainbow написав:egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Все будет, но чуть позже.
Сколько то ждать, _hunter?Может скажешь что делать ,чтобы не сильно долго ждуном?
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limo
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:07
limo написав: _hunter написав: Rainbow написав:egor6508
Я так понимаю, что это в перспективе.
Еще бы на красный ловили и муда**в без включенного поворота, и пересечение непрерывной полосы перед светлофором.
Все будет, но чуть позже.
Сколько то ждать, _hunter?Может скажешь что делать ,чтобы не сильно долго ждуном?
Я-то откуда знаю? -- это из официалных прес-релизов: первый этап -- штрафы только за скорость, второй этап -- красный/рядность/вот это все. Сроки второго этапа никто никогда не называл.
Возможно, как выше писали, хотят собрать статистику по опротестации через суд доработать нормативку. Возможно хотят проверить работоспособность системы в реальных условиях -- а то были случаи, когда машинам на эвакуаторах штрафы за превышение приходили
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_hunter
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:08
egor6508 написав:
А когда будут камеры на перекрестках? Чтобы ловить тех кто поваричивает с запрещеного ряда.
Соломянская/Липковского, нарушают каждый день.
Саксаганского/пр.Победы, также каждый день.
А что делать с ездунами по полосе ОТ?
как можно нарушить с Соломенской на Липкивского если там стрелка? А обратно с другого ряда и не получится повернуть.
Полосу ОТ вообще надо поотменять на Телиги, Гетьмана, Лобановского, Дружбы, она только транспортный коллапс делает.
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unicdima
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