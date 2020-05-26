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Марченко повідомив, чи обговорювалися з МВФ в новій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Втім, сьогодні ініціативи уряду в цьому питанні підтримують.
Дивися повний текст Марченко повідомив, чи обговорювалися з МВФ в новій програмі тарифи на електроенергію
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:03
За оставшиеся 4 года они государство кончат. Чтобы мне сосед из-за одолженной десятки указывал что мне дома делать.
Кто тогда оккупант?
Что тогда такое эта ваша гибридная война?
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