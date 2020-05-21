|
|
Бюджет Києва у 2019 році заощадив 25 млн грн завдяки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки заміні ліхтарів старого зразка на енергозберігаючі LED-ліхтарі та автоматизованій паспортній системі управління освітленням протягом 2019 року вдалося заощадити 25 млн грн
Дивися повний текст Бюджет Києва у 2019 році заощадив 25 млн грн завдяки \"розумному\" освітленню вулиць
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88531
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:04
Все равно Кличка на помойку истории.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему