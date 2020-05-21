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Бюджет Києва у 2019 році
заощадив 25 млн грн завдяки...

Бюджет Києва у 2019 році заощадив 25 млн грн завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:04

Бюджет Києва у 2019 році заощадив 25 млн грн завдяки...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки заміні ліхтарів старого зразка на енергозберігаючі LED-ліхтарі та автоматизованій паспортній системі управління освітленням протягом 2019 року вдалося заощадити 25 млн грн

Дивися повний текст Бюджет Києва у 2019 році заощадив 25 млн грн завдяки \"розумному\" освітленню вулиць.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:04

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