Finance.ua: Что такое Банка от monobank

Как работает новый инструмент накопления
monobank в последнее время зачастил с новинками. Пару месяцев назад он представил «детскую» карту. И вот совсем недавно новую услугу – Банку. Это инструмент накопления, в основе создания которого, скорее всего, лежала старая добрая приватбанковская «Копилка». Что не удивительно, ведь основатели monobank – выходцы из «Привата». Но им удалось сделать процесс накопления намного эффективнее, технологичнее и, наконец, просто эстетичнее. Впрочем, другого от mono мы и не ждали. Finance.ua разбирался, что такое Банка и как она работает.
Дивися повний текст Что такое Банка от monobank