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Грошей на головному рахунку
держави за місяць побільшало...

Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:39

Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало...

Пропонуємо до обговорення:
Такі оперативні дані наводить Державна казначейська служба.

Дивися повний текст Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало майже вдвічі.
R2
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На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, но данные за 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина.
Moimir
 
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luckymix
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