Такі оперативні дані наводить Державна казначейська служба.
Дивися повний текст Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало майже вдвічі.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:39
Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошей на головному рахунку держави за місяць побільшало майже вдвічі.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:39
На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, но данные за 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина.
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