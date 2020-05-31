Маск після запуску Crew Dragon розповів про плани місії...

Додано: Пон 01 чер, 2020 13:05

Усе програмне забезпечення, яке відповідає за політ для Crew Dragon Demo-2, написав Олексій Пахунов з Житомира. Він працює старшим інженером у компанії SpaceX.Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, успішно відбувся.Ракета-носій Falcon 9 здійняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.Житомирянин Олексій Пахунов працює старшим розробником програмного забезпечення у компанії SpaceX та фактично керує ракетами Ілона Маска.Був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 в 2015 році, а 6 лютого сидів у першому ряду Mission Control. Пропозицію працювати у компанії отримав у середині 2013 року."Я міг поєднати два своїх улюблених хобі: програмування і космос", — згадує Пахунов.Особисто з засновником і компанії українець перетинався кілька разів."Перший — на компанійських посиденьки в ресторані, другий — у досить напруженій обстановці, коли треба було швидко ухвалити складне рішення. Посиденьки в ресторані мені сподобалися більше, — каже Олексій. - Ілон непогано розбирається в інженерній справі; у нього хороше чуття на працюючі вирішення складних інженерних проблем. Більш того, у нього добре виходить вирішувати інженерні проблеми бізнес-методами. Мені здається, що таке "концептуальне" мислення — це водночас і причина, чому у Маска виходить, і причина, чому терміни постійно повзуть вправо".У команді Олексія працює близько десяти осіб. Вони пишуть код для ракет і наземної інфраструктури."Якщо Word або сторінка в браузері можуть впасти з мінімальними наслідками, то на ракеті це може обернутися багатомільйонними втратами і можливими людськими жертвами. Це впливає на архітектуру, способи обробки даних і стиль написання коду", — пояснив Пахунов.Декілька років тому Олексій проводив екскурсію в SpaceX для Святослава Вакарчука."Космічні залозки і хороша кава справили на Святослава незабутнє враження. Серйозно, у нас безкоштовний еспресо-бар, де бариста варить каву з ранку до вечора. Черга охочих не закінчується ніколи", — написав Пахунов у блозі.Режим роботи інженерів SpaceX дійсно жорсткий."Час на відпочинок і особисте життя залишається, хоча, якщо ви запитаєте мою дружину, вона зі мною не погодиться. У SpaceX легко працювати хоч цілу добу", — говорить Пахунов. - У компанії намагаються організувати робочий процес таким чином, щоб звести позаурочну роботу до мінімуму, але цілком виключити її не вдається. Час запуску залежить від орбіти, а не від робочого розкладу. Передстартова підготовка відраховується від часу запуску. Я б сказав, що я працюю 45-50 годин на тиждень"За словами Пахунова, в SpaceX не шукають якихось спеціальних "аерокосмічних програмістів". Відповідний досвід роботи часто мають вихідці з ігрової індустрії, системні розробники, розробники вбудованих та серверних додатків.