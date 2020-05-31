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Маск після запуску Crew Dragon
розповів про плани місії...

Маск після запуску Crew Dragon розповів про плани місії...
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:05

Маск після запуску Crew Dragon розповів про плани місії...

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як SpaceX 30 травня запустила на МКС перший за 10 років американський космічний корабель голова SpaceX Ілон Маск розповів, коли хотів би реалізувати політ навколо Місяця.

Дивися повний текст Маск після запуску Crew Dragon розповів про плани місії до Місяця (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:05

Усе програмне забезпечення, яке відповідає за політ для Crew Dragon Demo-2, написав Олексій Пахунов з Житомира. Він працює старшим інженером у компанії SpaceX.

Запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, успішно відбувся.

Ракета-носій Falcon 9 здійняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.

Житомирянин Олексій Пахунов працює старшим розробником програмного забезпечення у компанії SpaceX та фактично керує ракетами Ілона Маска.

Був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 в 2015 році, а 6 лютого сидів у першому ряду Mission Control. Пропозицію працювати у компанії отримав у середині 2013 року.

"Я міг поєднати два своїх улюблених хобі: програмування і космос", — згадує Пахунов.

Особисто з засновником і компанії українець перетинався кілька разів.

"Перший — на компанійських посиденьки в ресторані, другий — у досить напруженій обстановці, коли треба було швидко ухвалити складне рішення. Посиденьки в ресторані мені сподобалися більше, — каже Олексій. - Ілон непогано розбирається в інженерній справі; у нього хороше чуття на працюючі вирішення складних інженерних проблем. Більш того, у нього добре виходить вирішувати інженерні проблеми бізнес-методами. Мені здається, що таке "концептуальне" мислення — це водночас і причина, чому у Маска виходить, і причина, чому терміни постійно повзуть вправо".

У команді Олексія працює близько десяти осіб. Вони пишуть код для ракет і наземної інфраструктури.

"Якщо Word або сторінка в браузері можуть впасти з мінімальними наслідками, то на ракеті це може обернутися багатомільйонними втратами і можливими людськими жертвами. Це впливає на архітектуру, способи обробки даних і стиль написання коду", — пояснив Пахунов.

Декілька років тому Олексій проводив екскурсію в SpaceX для Святослава Вакарчука.
"Космічні залозки і хороша кава справили на Святослава незабутнє враження. Серйозно, у нас безкоштовний еспресо-бар, де бариста варить каву з ранку до вечора. Черга охочих не закінчується ніколи", — написав Пахунов у блозі.

Режим роботи інженерів SpaceX дійсно жорсткий.

"Час на відпочинок і особисте життя залишається, хоча, якщо ви запитаєте мою дружину, вона зі мною не погодиться. У SpaceX легко працювати хоч цілу добу", — говорить Пахунов. - У компанії намагаються організувати робочий процес таким чином, щоб звести позаурочну роботу до мінімуму, але цілком виключити її не вдається. Час запуску залежить від орбіти, а не від робочого розкладу. Передстартова підготовка відраховується від часу запуску. Я б сказав, що я працюю 45-50 годин на тиждень"

За словами Пахунова, в SpaceX не шукають якихось спеціальних "аерокосмічних програмістів". Відповідний досвід роботи часто мають вихідці з ігрової індустрії, системні розробники, розробники вбудованих та серверних додатків.
https://www.1.zt.ua/themes/misto/progra ... yanin.html
Patrick
 
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