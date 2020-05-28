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Як обіцяв Зеленський: в
Мінфіні сказали, що заважає...

Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19

Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19

Эту хрень с пропиской ребенка давно пора убрать, а не заниматься танцами с бубном.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:26

детей расстрелять! да..... браво минфин!
luckymix
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46

Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...

  luckymix написав:детей расстрелять! да..... браво минфин!

А вы отвечайте за свои действия, а не прикрывайтесь детьми. Хотя судя по вашей фразе ... :)
Igorten
 
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