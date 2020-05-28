Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Эту хрень с пропиской ребенка давно пора убрать, а не заниматься танцами с бубном.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
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