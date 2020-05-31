Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Эту хрень с пропиской ребенка давно пора убрать, а не заниматься танцами с бубном.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:46
А при ставці 22% банк може стягнути?
Брєдовий аргумент(для обгрунтування ставки). Напевно спеціально для неЛОХА Зеленського придумали.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:10
смешно, при чем тут дети, а вот закон о колекторах, это да, вот он тои отрегулирует детей. На заборах разное пишут.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Дети при том, что нельзя запретить их зарегистрировать, а после этого - нельзя взыскать залоговое имущество, где они зарегистрированы
А коллектора что? Полулегальные конторы, которые работают только за счёт запугивания и неграмотности заёмщиков.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:28
R2
Нет этот закон должен быть..мало ли -забухают родители,нельзя!А то вы слишком коммерческие стали вчерашние пионэры и комсомольци..А на что тогда государство если не думать в том числе о детях..А то уже здесь инкубатор устроили сурогатный-на поток поставили..а что сними будет кто контролирует..что бабки получили и ладно..типо сальдо плюс.Э нет,хлопчики,так нельзя придется отвечать.Придет время.
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