Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Эту хрень с пропиской ребенка давно пора убрать, а не заниматься танцами с бубном.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:46
А при ставці 22% банк може стягнути?
Брєдовий аргумент(для обгрунтування ставки). Напевно спеціально для неЛОХА Зеленського придумали.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:10
смешно, при чем тут дети, а вот закон о колекторах, это да, вот он тои отрегулирует детей. На заборах разное пишут.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Дети при том, что нельзя запретить их зарегистрировать, а после этого - нельзя взыскать залоговое имущество, где они зарегистрированы
А коллектора что? Полулегальные конторы, которые работают только за счёт запугивания и неграмотности заёмщиков.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:39
Re: Як обіцяв Зеленський: в Мінфіні сказали, що заважає...
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:18
R2
ну какая ипотека?
даже под 10 процентов в нынешних условиях - это как ухаживать за бессмертной бабушкой)
но вы за банкстеров топите знатно)))
банкам нафиг это надо - они на схематозе с нбу и минфином зарабатывают в разы больше )
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:43
Якщо вам повішали лапшу на вуха, то не потрібно її вішати іншим.
"нерухомість на вторинному ринку" - 16%
"зелена енергія" - 18% - також діти мішають?
"кредит на вживане авто" - 20% - діти мішають?
10% на сьогодні нереальна ставка. Якщо зроблять таку ставку, кредити будуть брати тільки "свої". І рейтингу Зе це рішення не принесе. Зеленський просто 0 в економіці.
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