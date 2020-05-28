Завдання про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського
Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22
Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22
У меня много вопросов, но для начала первый. А чиновники уже "отбелены" своими декларациями о доходах и имущественном состоянии или войдут в число "украинцев" ?
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