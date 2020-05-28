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Гроші на депозит або в ОВДП:
як в Україні можуть...

Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Завдання про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського

Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

У меня много вопросов, но для начала первый. А чиновники уже "отбелены" своими декларациями о доходах и имущественном состоянии или войдут в число "украинцев" ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:21

Для отбеливания отбеливатель у вас очень дорогой.
Лично я по два раза не отбеливаю и не собираюсь. Налоги нужно платить один раз, а не когда насобираешь кругленькую суму по по новой.
p_a_l
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