Завдання про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського
Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22
Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22
У меня много вопросов, но для начала первый. А чиновники уже "отбелены" своими декларациями о доходах и имущественном состоянии или войдут в число "украинцев" ?
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:21
Для отбеливания отбеливатель у вас очень дорогой.
Лично я по два раза не отбеливаю и не собираюсь. Налоги нужно платить один раз, а не когда насобираешь кругленькую суму по по новой.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:31
Таки те чиновники которые свои кровные через овгз прогнали уже отмыли?
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:25
Задекларировал лям, воры идут к Вам первому) Знаю такой случай и не один. А по сути это декларирование ничего не даст - хоть один депутат или чиновник понес уголовную ответственность за недостоверность доходов своей декларации, правильно НЕТ. У нас в стране за убийство людей выпускают, а тут декларирование. Все это филькина грамота и ничего она хорошего не даст. Есть куча фундаментальных проблем в той же правоохранительной и судебной системе, которые следует решить в первую очередь, а уж потом, когда закон будет иметь высшую силу, а суд работать, можно задуматься над декларированием. В общем через лет 200.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:55
Депутанов не побрили, а лохов постригут по полной!
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