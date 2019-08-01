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Гроші на депозит або в ОВДП:
як в Україні можуть...

Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Завдання про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського

Дивися повний текст Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

У меня много вопросов, но для начала первый. А чиновники уже "отбелены" своими декларациями о доходах и имущественном состоянии или войдут в число "украинцев" ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:21

Для отбеливания отбеливатель у вас очень дорогой.
Лично я по два раза не отбеливаю и не собираюсь. Налоги нужно платить один раз, а не когда насобираешь кругленькую суму по по новой.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:31

Таки те чиновники которые свои кровные через овгз прогнали уже отмыли?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:25

Задекларировал лям, воры идут к Вам первому) Знаю такой случай и не один. А по сути это декларирование ничего не даст - хоть один депутат или чиновник понес уголовную ответственность за недостоверность доходов своей декларации, правильно НЕТ. У нас в стране за убийство людей выпускают, а тут декларирование. Все это филькина грамота и ничего она хорошего не даст. Есть куча фундаментальных проблем в той же правоохранительной и судебной системе, которые следует решить в первую очередь, а уж потом, когда закон будет иметь высшую силу, а суд работать, можно задуматься над декларированием. В общем через лет 200.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:55

  777serg87 написав:Задекларировал лям, воры идут к Вам первому) Знаю такой случай и не один. А по сути это декларирование ничего не даст - хоть один депутат или чиновник понес уголовную ответственность за недостоверность доходов своей декларации, правильно НЕТ. У нас в стране за убийство людей выпускают, а тут декларирование. Все это филькина грамота и ничего она хорошего не даст. Есть куча фундаментальных проблем в той же правоохранительной и судебной системе, которые следует решить в первую очередь, а уж потом, когда закон будет иметь высшую силу, а суд работать, можно задуматься над декларированием. В общем через лет 200.


Депутанов не побрили, а лохов постригут по полной!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:47

  777serg87 написав:Задекларировал лям, воры идут к Вам первому) Знаю такой случай и не один. А по сути это декларирование ничего не даст - хоть один депутат или чиновник понес уголовную ответственность за недостоверность доходов своей декларации, правильно НЕТ. У нас в стране за убийство людей выпускают, а тут декларирование. Все это филькина грамота и ничего она хорошего не даст. Есть куча фундаментальных проблем в той же правоохранительной и судебной системе, которые следует решить в первую очередь, а уж потом, когда закон будет иметь высшую силу, а суд работать, можно задуматься над декларированием. В общем через лет 200.

Янєлох! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:58

Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять? А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:01

На Прямом опрос вчера был, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие. И вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
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