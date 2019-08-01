Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть...

Додано: Вів 02 чер, 2020 14:58

Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять? А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!