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Роботи-офіціанти: у Нідерландах
придумали, як вберегти...

Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38

Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти...

Пропонуємо до обговорення:
У ресторані китайської кухні, який розташований у Нідерландах, придумали незвичний метод обслуговування клієнтів – у ресторані працюватимуть спеціальні роботи замість справжніх офіціантів. Все для того, аби зменшити ймовірність зараження на COVID-19.

Дивися повний текст Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти клієнтів ресторану від COVID-19 (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38

Вы все же выжили после вакцинации? Вас здесь не ждали, ваши места уже заняты ....
alien_Mars
 
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