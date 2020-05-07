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Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38
Пропонуємо до обговорення:
У ресторані китайської кухні, який розташований у Нідерландах, придумали незвичний метод обслуговування клієнтів – у ресторані працюватимуть спеціальні роботи замість справжніх офіціантів. Все для того, аби зменшити ймовірність зараження на COVID-19.
Дивися повний текст Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти клієнтів ресторану від COVID-19 (фото)
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38
Вы все же выжили после вакцинации? Вас здесь не ждали, ваши места уже заняты ....
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