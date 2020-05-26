Процентні ставки за новими доларовими кредитами банків для населення у квітні 2020 року становили 14,10% річних
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:43
Ставки за доларовими кредитами за місяць впали на 3%
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Дивися повний текст Ставки за доларовими кредитами за місяць впали на 3%.
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