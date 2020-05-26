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Ставки за доларовими кредитами
за місяць впали на 3%

Ставки за доларовими кредитами за місяць впали на 3%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:43

Ставки за доларовими кредитами за місяць впали на 3%

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими доларовими кредитами банків для населення у квітні 2020 року становили 14,10% річних

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:43

а где дают долларовый кредит населению?
ukrmvs
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