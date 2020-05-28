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В Україні відбудеться
перший валютний форум

В Україні відбудеться перший валютний форум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:16

В Україні відбудеться перший валютний форум

Пропонуємо до обговорення:
21 червня Верховна Рада України ухвалила закон «Про валюту і валютні операції»

Дивися повний текст В Україні відбудеться перший валютний форум.
R2
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