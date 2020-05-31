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Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2019 рік. Він і його сім'я заробили за рік 26,6 млн гривень, його зарплата на посаді склала 208 тисяч гривень.
Дивися повний текст Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський оприлюднив декларацію
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:24
А оказывается в цирке не все так плохо как говорилось.
Точно не лох.
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