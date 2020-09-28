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Нерухомість, мільйони, цінні
годинники: Зеленський...

Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:24

Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2019 рік. Він і його сім'я заробили за рік 26,6 млн гривень, його зарплата на посаді склала 208 тисяч гривень.

Дивися повний текст Нерухомість, мільйони, цінні годинники: Зеленський оприлюднив декларацію.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:24

А оказывается в цирке не все так плохо как говорилось.
Точно не лох.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:39

парень из народа, хуле
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:51

Жена возит исключительно за свои деньги мужа отдохнуть на курорт. Это какой-то позор для мужчины. :roll: Деньги на коктейль тоже у жены сшибал :mrgreen:

А чего не написали про удачную игру на рынке ОВГЗ ? Советовался с Маркаровой ? :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 03:41

А я думал.. Если всё что прочел правда то мне очень жаль УКРАИНУ.
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