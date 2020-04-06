На першому етапі роботи системи будуть виявлятися тільки факти перевищення швидкості.
Дивися повний текст \"Листи щастя\": де встановлені камери відеофіксації в Київській області (карта).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:03
"Листи щастя": де встановлені камери відеофіксації в...
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Дивися повний текст \"Листи щастя\": де встановлені камери відеофіксації в Київській області (карта).
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