На першому етапі роботи системи будуть виявлятися тільки факти перевищення швидкості.
Дивися повний текст \"Листи щастя\": де встановлені камери відеофіксації в Київській області (карта).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:03
"Листи щастя": де встановлені камери відеофіксації в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Листи щастя\": де встановлені камери відеофіксації в Київській області (карта).
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:57
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:19
Началось, придумали отличный гешефт для того чтобы с людей денег натрусить да побольше.
Посчитайте сами в день 35 000 х 255 = 9 миллионов.
В год соответственно 3,2 миллиарда.
Угадайте сколько из них будет потрачено действительно на безопасность дорожного движения? Ноль
А ведь безопасность не только в контроле скорости. Ремонт дорог, строительство развязок и мостов, ограждение и освещение магистралей и тд.
Об этом речь к сожалению не идёт, притом совсем не идёт...
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:46
На записі реєстратора після події:
Батько:
-- Бачаш як я вмію -- дивись і вчись!
Донька:
-- То все фігня, я тут модну фішку бачила на ТікТоку, давай покажу як треба!
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