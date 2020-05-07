RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують витратити
35 мільярдів Covid-фонду...

Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:16

Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки.

Дивися повний текст Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду на дороги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88542
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Італія "вливає" в економіку €55 мільярдів для порятунку...
R2 » Вів 26 тра, 2020 15:05
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 15:10
ruvex
Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів
R2 » Сер 20 тра, 2020 20:18
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 20:19
KULANDALE
Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних...
R2 » Чет 07 тра, 2020 22:29
4 868
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 12:17
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16889)
01.06.2020 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.