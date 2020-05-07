Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки.
Дивися повний текст Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду на дороги.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:16
Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду на дороги.
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