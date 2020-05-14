RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Можливо, трохи раніше:
Криклій повідомив строки...

Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:43

Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Владислав Криклій повідомив в ефірі "Сніданку 1 + 1".

Дивися повний текст Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки відновлення авіасполучення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88545
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:43

похоже министр не в теме и не знает о том, что украинские авиакомпании уже прислали сообщения пассажирам об отмене рейсов с вылетом вплоть до 20 июня...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко повідомив, чи обговорювалися з МВФ в новій...
R2 » Пон 01 чер, 2020 12:03
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 12:03
p_a_l
Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ
R2 » П'ят 22 тра, 2020 16:01
2 333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 17:21
redmax11
Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський... 1, 2
R2 » Сер 13 тра, 2020 09:46
12 553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 06:47
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.