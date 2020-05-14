Про це Владислав Криклій повідомив в ефірі "Сніданку 1 + 1".
Дивися повний текст Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки відновлення авіасполучення.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:43
Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Можливо, трохи раніше: Криклій повідомив строки відновлення авіасполучення.
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:43
похоже министр не в теме и не знает о том, что украинские авиакомпании уже прислали сообщения пассажирам об отмене рейсов с вылетом вплоть до 20 июня...
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