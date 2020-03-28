RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Річні продажі Alibaba
перевалили за $1 трильйон

Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:02

Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Retail Detail

Дивися повний текст Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88545
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:02

общий объем продаж товаров на платформе достиг $1 трлн.
Количество онлайн-заказов в период с января по конец марта выросло на 19%



Только лишь одна эта китайская компания за 3 !!! месяца увеличила свой оборот на сумму больше чем составляет весь годовой бюджет Украины.

Ц -цифра дня :|
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продажі смартфонів Apple iPhone впали на 77% 1, 2
R2 » Нед 17 тра, 2020 11:21
10 957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 13:46
Faceless
Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
R2 » Сер 22 кві, 2020 10:48
3 409
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 15:37
moveton
В АТБ розповіли, коли відновлять дисконтні продажі
R2 » П'ят 27 бер, 2020 12:01
5 702
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 10:38
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.