Про це повідомляє Retail Detail
Дивися повний текст Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:02
Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон
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Дивися повний текст Річні продажі Alibaba перевалили за $1 трильйон.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:02
общий объем продаж товаров на платформе достиг $1 трлн.
Количество онлайн-заказов в период с января по конец марта выросло на 19%
Только лишь одна эта китайская компания за 3 !!! месяца увеличила свой оборот на сумму больше чем составляет весь годовой бюджет Украины.
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