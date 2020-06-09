RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна не буде розробляти
вакцину від коронавірусу

Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36

Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Дивися повний текст Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:36

думай те!
cuprum
 
Повідомлень: 124
З нами з: 21.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:00

лабораторий может и нет, но это не мешает успешно помогать другим лабораториям, например, участвуя в вычислительном проекте OpenPandemics - COVID-19
вот вместо майнинга могли бы возле АЭС такое устроить, но ведь пофиг, оно ж денег не откатит
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3076
З нами з: 03.02.13
Подякував: 309 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:38

Re: Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу

Да..а я уже достал свой дорогой конструктор советского времени там увеличитки и детский микроскоп в надежде заработать миллион обещанный,а да мало кто знает это гдр производство.. Нет зеля же обещал,что мне миллиарды на лаборатории бактереологическия,я сам себе генный инженер и в увеличитку увижу то что армия клеточников с супервышими образованием и опытом не увидит..

А да Tamagoch,там аутсорс работает..детального расследования никто не хочет..,кто за небольшие деньги будет лазить в пещеры уколы делать мышам которые щерятся причем без биохазард условий.
китайцам можно доверить копировать технику мелкую,сидеть на конвейере..
но мутить с генами-большая ошибка..метод проб и ошибок в той теме у них будет дорого стоить всем нам.
ну и узкоглазые должны быть не признаны в мире хотя бы потому что жрут собак и котов,диких животных.
limo
 
Повідомлень: 26
З нами з: 03.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:24

В стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.

А как же американские биолабы функционирующие в Украине? Нельзя из-за угрозы нац. безопасности временно национализировать одну? Хотя о чем это я - "обком" не даст.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8576 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:08

Дякую, що заспокоїли. А то я вже почав нервуватись
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:31

Академии медицинских наук и Академии наук не до разработки каких-то там вакцин.
Им деньги за аренду площадей нужно считать.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 26.03.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:01

А что ж такое?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11589
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6863 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:26

И эта новость в разделе "Инновации"! Ору)
soyniko1076
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна
R2 » Вів 09 чер, 2020 20:17
4 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 22:08
warlamp
Україна може за три роки перевести всі держпослуги в...
R2 » Вів 09 чер, 2020 19:24
1 222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 19:27
Вкладчик1234
У "Нафтогазі" розповіли, як можна буде змінити...
R2 » Вів 09 чер, 2020 11:52
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 11:53
slava19751975v

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86648)
10.06.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.