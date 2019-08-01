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В Україні розпочався третій
етап послаблення карантину....

В Україні розпочався третій етап послаблення карантину....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:18

В Україні розпочався третій етап послаблення карантину....

Пропонуємо до обговорення:
Переходити на наступний етап можуть тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.

Дивися повний текст В Україні розпочався третій етап послаблення карантину. Що запрацює з 1 червня.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:18

коронавирус головного мозга продолжается и власть по прежнему превышает свои полномочия...
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