Переходити на наступний етап можуть тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.
Дивися повний текст В Україні розпочався третій етап послаблення карантину. Що запрацює з 1 червня.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:18
В Україні розпочався третій етап послаблення карантину....
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Дивися повний текст В Україні розпочався третій етап послаблення карантину. Що запрацює з 1 червня.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:18
коронавирус головного мозга продолжается и власть по прежнему превышает свои полномочия...
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