Питання обговорюється, рішення ще не прийнято.
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...
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