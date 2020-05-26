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У Міненерго обговорюють підвищення
норми споживання газу...

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...

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Питання обговорюється, рішення ще не прийнято.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21

а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...
Тракторист
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