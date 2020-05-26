Питання обговорюється, рішення ще не прийнято.
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:04
В Киеве устанавливают бесплатно. Но лично у меня труба так близко к плитке что счетчик нафиг не упал, не станет. Плитку долбить никто не будет.
Зе-Чмо
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:20
как хотите они могут долбить голову.. мне вот пришлось в прошлом -радиус от котла-такой то,от плиты такойй то..да у меня кухня не вкладывается в ваши радиусы..
Ответ -надо порешать..все понял рисуйте цифру-вот, это что парсеки до Солнца -нет наличные в руки,а не дох..коррекция- согласен.Вот такой вот писнес везде в большом или малом.
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:41
Re: У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу
это типа чтобы народ сам ставил за свой счет счетчики?
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