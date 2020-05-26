Питання обговорюється, рішення ще не прийнято.
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21
а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:04
В Киеве устанавливают бесплатно. Но лично у меня труба так близко к плитке что счетчик нафиг не упал, не станет. Плитку долбить никто не будет.
Зе-Чмо
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:20
как хотите они могут долбить голову.. мне вот пришлось в прошлом -радиус от котла-такой то,от плиты такойй то..да у меня кухня не вкладывается в ваши радиусы..
Ответ -надо порешать..все понял рисуйте цифру-вот, это что парсеки до Солнца -нет наличные в руки,а не дох..коррекция- согласен.Вот такой вот писнес везде в большом или малом.
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:41
Re: У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу
это типа чтобы народ сам ставил за свой счет счетчики?
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:53
стоимость установки счётчиков больше 10 лет входила в тариф на газ и потребители Украины оплатили их установку уже минимум 3 раза...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:11
Уже ставили.
В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".
Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден.
Всех установивших снова кинули. Единственное для тех кто пролетел с компенсацией - теперь по общедомовым не насчитывают кубы в размере световых лет на одну плиту.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 00:14
Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц. Газ расходуем средне, не экономим, но и не обогреваем квартиру. Насколько я понял - комунальщики во главе с Минэнерго готовят себе площадку как спи здить газ. Можно установить нормы хоть 10 кубов на человека, схема не изменится: оплаченный газ списали и продали налево по цене чуть ниже или своему заводу. Получается двойная прибыль и дна не видно.
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:21
Вы только чайник подогреваете, духовым шкафом не пользуетесь и готовкой не занимаетесь?
Сколько газа у Вас уходит в среднем вскипятить литр чайника?
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