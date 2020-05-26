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У Міненерго обговорюють підвищення
норми споживання газу...

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...

Пропонуємо до обговорення:
Питання обговорюється, рішення ще не прийнято.

Дивися повний текст У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу користувачам без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:21

а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:04

  Тракторист написав:а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...

В Киеве устанавливают бесплатно. Но лично у меня труба так близко к плитке что счетчик нафиг не упал, не станет. Плитку долбить никто не будет.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:20

  p_a_l написав:
  Тракторист написав:а что мешало выпонить постанову КМУ 10-летней давности и установить населению газовые счётчики? но похоже это не выгодно украинской газовой мафии...

В Киеве устанавливают бесплатно. Но лично у меня труба так близко к плитке что счетчик нафиг не упал, не станет. Плитку долбить никто не будет.

как хотите они могут долбить голову.. мне вот пришлось в прошлом -радиус от котла-такой то,от плиты такойй то..да у меня кухня не вкладывается в ваши радиусы..
Ответ -надо порешать..все понял рисуйте цифру-вот, это что парсеки до Солнца -нет наличные в руки,а не дох..коррекция- согласен.Вот такой вот писнес везде в большом или малом. :D
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:41

Re: У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу

это типа чтобы народ сам ставил за свой счет счетчики?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:53

  Diman написав:это типа чтобы народ сам ставил за свой счет счетчики?

стоимость установки счётчиков больше 10 лет входила в тариф на газ и потребители Украины оплатили их установку уже минимум 3 раза...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:11

  Diman написав:это типа чтобы народ сам ставил за свой счет счетчики?

Уже ставили.

В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".

Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден.

Всех установивших снова кинули. Единственное для тех кто пролетел с компенсацией - теперь по общедомовым не насчитывают кубы в размере световых лет на одну плиту.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:14

Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц. Газ расходуем средне, не экономим, но и не обогреваем квартиру. Насколько я понял - комунальщики во главе с Минэнерго готовят себе площадку как спи здить газ. Можно установить нормы хоть 10 кубов на человека, схема не изменится: оплаченный газ списали и продали налево по цене чуть ниже или своему заводу. Получается двойная прибыль и дна не видно.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:39

  777serg87 написав:Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц..

Живем четверо, жена готовит на плите (газовой духовки нет) и колонка (душ по 5 минут на человека),
летом 35-40 кубов в месяц.

Вот как можно ТРИ куба в месяц спаливать я даже представить не могу. Или счетчик старый не досчитывает, или на плите только чай варится
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:58

  Sovenok написав:
  777serg87 написав:Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц..

Живем четверо, жена готовит на плите (газовой духовки нет) и колонка (душ по 5 минут на человека),
летом 35-40 кубов в месяц.

Вот как можно ТРИ куба в месяц спаливать я даже представить не могу. Или счетчик старый не досчитывает, или на плите только чай варится


Чай только на большие праздники :D Он же про газколонку ничего не писал.За 5 минут при хорошем напоре можно ванну наполнить.У вас нормальное потребление на трех где-то 27-29 кубов с подогревом без счетчика кобелев считает.У меня больше выходило 30-40 летом на трьох :D У меня тилько банный день -раз в неделю,а так холодненькой водичкой моюсь из принципа,а да ну бреюсь с теплой.А женщины..они лью горячую,не берегут ресурс.
limo
 
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