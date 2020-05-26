У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...

Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
Зе-Чмо
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