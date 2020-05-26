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У Міненерго обговорюють підвищення
норми споживання газу...

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25

  limo написав:А женщины..они лью горячую,не берегут ресурс.

Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:27

  Sovenok написав:
  777serg87 написав:Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц..

Живем четверо, жена готовит на плите (газовой духовки нет) и колонка (душ по 5 минут на человека),
летом 35-40 кубов в месяц.

Вот как можно ТРИ куба в месяц спаливать я даже представить не могу. Или счетчик старый не досчитывает, или на плите только чай варится

Тоже удивлен. Чайник литр в среднем 0,022 берет.
С духовкой и готовкой 3 раза в день - 18-20 в мес.
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