Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
Зе-Чмо
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:27
Тоже удивлен. Чайник литр в среднем 0,022 берет.
С духовкой и готовкой 3 раза в день - 18-20 в мес.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:51
ruvex
У меня тоже на двоих с женой 4-5 кубов газа в среднем в месяц получается. И магниты не стоят, и в чае/кофе себя не ограничиваем, и ходим искупанные.
Имеются и постоянно работают электробойлер, электрочайник, микроволновка.
Правда потребление электричества больше, но это уже другой вопрос.
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:08
Живём впятером. В неотопительный сезон на плиту( трёхразовое питание) и колонку Бош расходуем 60-90 м3 газа, в зависимости от температуры наружного воздуха (т.к. поступающая х.вода меняет свою температуру от +8° до +17°С). В среднем,выходит 15 м3 на человека.
Как льготники ухитряются укладываться в социальную норму 10,5 мз на человека просто уму непостижимо.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:23
Re: У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу
я все понял господа..женщинам дать по морде, на газ счетчик поставить на счетчиик,сирену после 1 минуты помывки..
ноя с ними не живу уже давно,тилькы счета оплачиваю-ну пусть моются как хотят..я что зверь что ли.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:32
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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