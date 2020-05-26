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У Міненерго обговорюють підвищення
норми споживання газу...

У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25

  limo написав:А женщины..они лью горячую,не берегут ресурс.

Бойлер ставить нужно. Тогда женщинам откладывается в мозг что надо экономить, потому что может не хватить.
У меня с бойлером потребление электричества выросло на 100 кВт.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:27

  Sovenok написав:
  777serg87 написав:Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц..

Живем четверо, жена готовит на плите (газовой духовки нет) и колонка (душ по 5 минут на человека),
летом 35-40 кубов в месяц.

Вот как можно ТРИ куба в месяц спаливать я даже представить не могу. Или счетчик старый не досчитывает, или на плите только чай варится

Тоже удивлен. Чайник литр в среднем 0,022 берет.
С духовкой и готовкой 3 раза в день - 18-20 в мес.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:51

ruvex
У меня тоже на двоих с женой 4-5 кубов газа в среднем в месяц получается. И магниты не стоят, и в чае/кофе себя не ограничиваем, и ходим искупанные.

А ларчик просто открывался! (с)


Имеются и постоянно работают электробойлер, электрочайник, микроволновка.

Правда потребление электричества больше, но это уже другой вопрос.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:08

  limo написав:
  Sovenok написав:
  777serg87 написав:Живем вдвоем, потребляем 3 куба в месяц..

Живем четверо, жена готовит на плите (газовой духовки нет) и колонка (душ по 5 минут на человека),
летом 35-40 кубов в месяц.

Вот как можно ТРИ куба в месяц спаливать я даже представить не могу. Или счетчик старый не досчитывает, или на плите только чай варится


Чай только на большие праздники :D Он же про газколонку ничего не писал.За 5 минут при хорошем напоре можно ванну наполнить.У вас нормальное потребление на трех где-то 27-29 кубов с подогревом без счетчика кобелев считает.У меня больше выходило 30-40 летом на трьох :D У меня тилько банный день -раз в неделю,а так холодненькой водичкой моюсь из принципа,а да ну бреюсь с теплой.А женщины..они лью горячую,не берегут ресурс.


Живём впятером. В неотопительный сезон на плиту( трёхразовое питание) и колонку Бош расходуем 60-90 м3 газа, в зависимости от температуры наружного воздуха (т.к. поступающая х.вода меняет свою температуру от +8° до +17°С). В среднем,выходит 15 м3 на человека.
Как льготники ухитряются укладываться в социальную норму 10,5 мз на человека просто уму непостижимо.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:23

Re: У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу

я все понял господа..женщинам дать по морде, на газ счетчик поставить на счетчиик,сирену после 1 минуты помывки..
ноя с ними не живу уже давно,тилькы счета оплачиваю-ну пусть моются как хотят..я что зверь что ли.
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:32

  limo написав:За 5 минут при хорошем напоре можно ванну наполнить.

у вас ванна на 50 литров? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:28

  Тракторист написав:
  limo написав:За 5 минут при хорошем напоре можно ванну наполнить.

у вас ванна на 50 литров? ;)

на 200 литров чугунная ,женшины-дочка и жена бывшая не живу с ними. ине спорю сколько на их коммуналке столько и плачу.
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50

  limo написав:
  Тракторист написав:
  limo написав:За 5 минут при хорошем напоре можно ванну наполнить.

у вас ванна на 50 литров? ;)

на 200 литров чугунная ,женшины-дочка и жена бывшая не живу с ними. ине спорю сколько на их коммуналке столько и плачу.

и как же вы умудряетесь 200 литров заполнить за 5 минут? 40 литров в минуту ни одна бытовая водоразборная арматура не может обеспечить...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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  #<12
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