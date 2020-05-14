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Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:29
Пропонуємо до обговорення:
Західні інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн в чинних і запланованих проектах зеленої енергетики на користь України, щоб досягти компромісу з урядом і підписати меморандум, який дасть розуміння подальших перспектив зеленої енергетики в державі.
Дивися повний текст Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь України в рамках меморандуму щодо зеленої енергетики
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:30
инвесторы *** ) ключевые объемы - у ахметова))) ага))) джинса опять )))
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luckymix
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